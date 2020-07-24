В брянскую колонию пытались передать конфеты с наркотиками

24 Июль 2020 2020-07-24T12:02:21+03:00

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В Брянской области в исправительную колонию строгого режима №4 пытались передать запрещенные вещества.

При досмотре посылки для одного из заключенных обнаружили конфеты с белым порошком, предположительно наркотического происхождения. Также внутри жевательных конфет нашли две сим-карты. Отправительница предварительно расфасовала передачу по разным сверткам.

Обнаружить запрещенные предметы смогли благодаря оперативной информации. По данному факту проводится проверка, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU