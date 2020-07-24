В Брянске лучшие работники культуры и искусства получат по 30 тысяч рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T10:44:42+03:00

На совете при главе города выбрали 50 победителей конкурса

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В Брянске прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства в сфере культуры и искусства. На совете при главе города выбрали его победителей. 50 лучших работников культуры и искусства получат по 30 тысяч рублей.

Конкурсный отбор ведется по четырем номинациям: лучший руководитель, профессионал, опора и авторитет, перспектива. Жюри оценивает профессиональные и лидерские качества, умение нестандартно мыслить и творческие способности претендентов.

В 2020 году все конкурсанты стали участниками различных акций, проводимых в рамках национального проекта «Культура», рассказали в пресс-службе Брянского горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU