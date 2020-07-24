На брянском участке государственной границы задержали нарушителя

24 Июль 2020 2020-07-24T10:18:19+03:00

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В Севском районе Брянской области 19 июля задержали нарушителя пограничного режима. Гражданин Украины пытался пешком в обход пунктов пропуска проникнуть в Россию.

Сотрудники пограничного управления выяснили, что мужчина направлялся в Москву без документов. В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело.

Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU