На брянском участке государственной границы задержали нарушителя
Иностранец направлялся в Москву
Изменить размер текста:
В Севском районе Брянской области 19 июля задержали нарушителя пограничного режима. Гражданин Украины пытался пешком в обход пунктов пропуска проникнуть в Россию.
Сотрудники пограничного управления выяснили, что мужчина направлялся в Москву без документов. В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело.
Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU