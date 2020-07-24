2020-07-24T09:56:42+03:00
Общество

В Брянске потребовали оборудовать тротуары для людей с ограниченными возможностями

Проблемные улицы обнаружили в Фокинском районе города
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске потребовали оборудовать тротуары для людей с ограниченными возможностями.В Брянске потребовали оборудовать тротуары для людей с ограниченными возможностями.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Фокинском районе Брянска прокуратура проверила несколько улиц на предмет их доступности для инвалидов. В ходе обследования установили, что тротуары на улицах Новозыбковской, Менжинского и Белобережской не соответствуют установленным законом нормативам. Пешеходные дорожки местами разрушены, не оборудованы места съезда с тротуаров.

Прокуратура Фокинского района направила в суд иск в отношении городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству с требованием устранить нарушения и создать на указанных улицах достойные условия для людей с ограниченными возможностями. Суд поддержал требования прокуратуры.

Чиновники должны оборудовать тротуары в соответствии с требованиями законодательства о защите прав инвалидов. Исполнение судебного решения находится на контроле, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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