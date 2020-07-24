В Брянской области собрали на 5 миллиардов налогов меньше по сравнению с прошлым годом
В Брянской области за полгода заплатили на 5,3 миллиардов налогов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В целом в федеральный бюджет брянские налогоплательщики в 2020 году перечислили 21,4 миллиардов рублей.
В областной бюджет в 2020 году поступило 14,4 миллиардов рублей, что также на 634,8 миллионов меньше, чем в прошлом году.
Специалисты связывают снижение с изменением сроков уплаты налогов для малого и среднего предпринимательства, работающего в сферах наиболее пострадавших от коронавируса, рассказали в УФНС России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU