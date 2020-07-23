2020-07-23T23:20:18+03:00
Происшествия

В Брянске предъявили обвинение двум мужчинам, избившим полицейского

Преступление они совершили днем в центре города
Марина АНТОНОВА
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В Брянске двум мужчинам, которые избили полицейского недалеко от площади Ленина, предъявили обвинение. Уголовное дело расследуют по статье "Применение насилия к представителю власти".

По версии следствия, 10 июня днем пьяные мужчины были в районе одного из домов на проспекте Ленина. Сотрудник полиции потребовал пройти с ним, чтобы составить на нетрезвых жителей протокол. Но те не дали правоохранителю это сделать.

- Они нанесли множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов головы и тела, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Применили тем самым насилие, опасное для жизни и здоровья.

Расследование уголовного дело завершат в ближайшее время. Подозреваемые содержатся под стражей. Мужчинам грозит до десяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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