142 сотрудников ГИБДД в Брянской области поощрили за отказ от взяток

23 Июль 2020 2020-07-23T19:24:02+03:00

В прошлом году от незаконного вознаграждения отказались 84 сотрудника, в этом году таких оказалось уже 58. Фото: Евгения ГУСЕВА

Об этом рассказали на брифинге в областном УГИБДД

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В Брянской области 142 сотрудников ГИБДД за полтора года поощрили за отказ от взяток. Об этом рассказали на брифинге в областной Госавтоинспекции. Соответствующая практика введена в нашем регионе.

В прошлом году от незаконного вознаграждения отказались 84 сотрудника, в этом году таких оказалось уже 58.

- Взяточничество пресекается не только сотрудниками дорожно-патрульной службы, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Но и начальниками ОГИБДД на районном уровне, сотрудниками регистрационно-экзаменационных подразделений.

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ИСТОЧНИК KP.RU