142 сотрудников ГИБДД в Брянской области поощрили за отказ от взяток
В Брянской области 142 сотрудников ГИБДД за полтора года поощрили за отказ от взяток. Об этом рассказали на брифинге в областной Госавтоинспекции. Соответствующая практика введена в нашем регионе.
В прошлом году от незаконного вознаграждения отказались 84 сотрудника, в этом году таких оказалось уже 58.
- Взяточничество пресекается не только сотрудниками дорожно-патрульной службы, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Но и начальниками ОГИБДД на районном уровне, сотрудниками регистрационно-экзаменационных подразделений.
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ИСТОЧНИК KP.RU