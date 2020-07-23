2020-07-23T18:54:57+03:00
Общество

Брянских водителей 250 тысяч раз оштрафовали с помощью камер

Это данные за полгода
Марина АНТОНОВА
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На территории региона функционирует новый программно-аппаратный комплекс.На территории региона функционирует новый программно-аппаратный комплекс.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Брянские водители 250 тысяч раз попались на нарушениях, которые зафиксировали дорожные камеры. Это данные за первое полугодие. На данный момент в регионе используют 13 передвижных камер и 57 стационарных.

- На территории региона функционирует новый программно-аппаратный комплекс, который позволяет отслеживать транзитный транспорт на всей территории области, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Если перевозчики нелегальных грузов, контрабанды или незаконно вырубленного леса уже попадали в поле зрения полиции, их могут отслеживать автоматически.

В планах правоохранителей отслеживать такие машины на территории Центрального федерального округа и всей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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