2020-07-23T18:40:22+03:00
Происшествия

В Брянске ищут свидетелей аварии на улице Крахмалева

ДТП случилось в шесть часов утра 24 июня
Марина АНТОНОВА
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В Брянске полицейские ищут свидетелей автоаварии, которая случилась 24 июня на улице Крахмалева. Около шести часов утра под колеса автомобиля "Лада Гранта" попала 64-летняя пенсионерка. Женщину отвезли в больницу с тяжелыми травмами, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, водитель двигался со стороны улицы Войстроченко в сторону улицы Советской.

Если вы стали очевидцем аварии или что-либо знаете о ней, сообщите в полицию.

Адрес: г. Брянск, проспект Московский, д. 61а, каб. 5

Телефон: 8 (4832) 67-03-53, 67-03-61.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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