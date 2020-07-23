В Брянске ищут свидетелей аварии на улице Крахмалева
В Брянске полицейские ищут свидетелей автоаварии, которая случилась 24 июня на улице Крахмалева. Около шести часов утра под колеса автомобиля "Лада Гранта" попала 64-летняя пенсионерка. Женщину отвезли в больницу с тяжелыми травмами, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
По версии следствия, водитель двигался со стороны улицы Войстроченко в сторону улицы Советской.
Если вы стали очевидцем аварии или что-либо знаете о ней, сообщите в полицию.
Адрес: г. Брянск, проспект Московский, д. 61а, каб. 5
Телефон: 8 (4832) 67-03-53, 67-03-61.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU