На строящемся Литейном мосту в Брянске установили 63 балки

23 Июль 2020 2020-07-23T16:56:59+03:00

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На строящемся Литейном мосту в Брянске уложили 63 балки. 36 оставшихся тоже завели на стройплощадку. Их будут укладывать в августе, после того, как завершат строительство всех опор.

- Продолжается бетонирование стоек на второй опоре моста, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Ведется подготовка к бетонированию ригеля на опоре №4.

На мосту монтируют закладные для установки перильного ограждения и автомобильного отбойника. Рабочие обустраивают подходы к мосту.

Напомни, на строительство первой очереди выделили 450 миллионов рублей. Движение по новой части моста планируют открыть в конце августа. После этого закроют старую часть. И работы начнутся на ней. Чиновники уже приступили к выбору подрядчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU