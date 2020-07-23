На строящемся Литейном мосту в Брянске установили 63 балки
На строящемся Литейном мосту в Брянске уложили 63 балки. 36 оставшихся тоже завели на стройплощадку. Их будут укладывать в августе, после того, как завершат строительство всех опор.
- Продолжается бетонирование стоек на второй опоре моста, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Ведется подготовка к бетонированию ригеля на опоре №4.
На мосту монтируют закладные для установки перильного ограждения и автомобильного отбойника. Рабочие обустраивают подходы к мосту.
Напомни, на строительство первой очереди выделили 450 миллионов рублей. Движение по новой части моста планируют открыть в конце августа. После этого закроют старую часть. И работы начнутся на ней. Чиновники уже приступили к выбору подрядчика.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU