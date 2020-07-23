2020-07-23T16:24:36+03:00
Общество

Сквер на Романа Брянского предложили назвать в честь 75-летия образования регионального УМВД

До этого полицейские высадили здесь 166 саженцев
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В Брянске сквер между домами №4 и №6 на улице Романа Брянского предложили назвать в честь 75-летия образования УМВД России по Брянской области. Этот вопрос обсудили на заседании Малого Совета, сообщают в пресс-службе горсовета.

Осенью прошлого года территорию будущего сквера засадили саженцами деревьев. Всего высадили 166 штук. В акции участвовали полицейские, городские чиновники и депутаты.

Вопрос наименования сквера и другие внесли в повестку очередного заседания горсовета. Сессия состоится 29 июля в 10.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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