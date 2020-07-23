2020-07-23T13:19:10+03:00
Общество

В новую школу на старом аэропорту в Брянске набрали 1225 учеников

Она откроется 1 сентября
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске в новую школу №71 на старом аэропорту набрали 1225 учеников. Она откроет свои двери 1 сентября, пишет брянский губернатор на своих страницах в соцсетях.

К школе обещают построить автомобильную дорогу - от улицы Советской до Войстроченко. Здесь обустроят тротуар и зеленую зону. Две дороги-дублера станут подъездами к расположенным неподалеку многоэтажкам.

В школе №71 оборудовали актовый зал на 560 мест, столовую на 600 мест, школьный музей, библиотеку, два спортивных зала, зал хореографии и бассейн. На школьном дворе есть футбольное, волейбольное и гандбольное поля, беговые дорожки, две воркаут-площадки.

Кстати, прием в школу в 1-7 классы завершен. Об этом сказано на официальном сайте учебного заведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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