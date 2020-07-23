В новую школу на старом аэропорту в Брянске набрали 1225 учеников
В Брянске в новую школу №71 на старом аэропорту набрали 1225 учеников. Она откроет свои двери 1 сентября, пишет брянский губернатор на своих страницах в соцсетях.
К школе обещают построить автомобильную дорогу - от улицы Советской до Войстроченко. Здесь обустроят тротуар и зеленую зону. Две дороги-дублера станут подъездами к расположенным неподалеку многоэтажкам.
В школе №71 оборудовали актовый зал на 560 мест, столовую на 600 мест, школьный музей, библиотеку, два спортивных зала, зал хореографии и бассейн. На школьном дворе есть футбольное, волейбольное и гандбольное поля, беговые дорожки, две воркаут-площадки.
Кстати, прием в школу в 1-7 классы завершен. Об этом сказано на официальном сайте учебного заведения.
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ИСТОЧНИК KP.RU