В Брянске разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия

23 Июль 2020 2020-07-23T10:07:14+03:00

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В Брянске полиция разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 24 июня в Советском районе.

Около 6 часов утра автомобиль «LADA Granta», двигаясь по улице Крахмалева со стороны Войстроченко в сторону Советской, сбил 64-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая с тяжелыми травмами попала в больницу.

УМВД России по Брянской области просит очевидцев, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, обратиться в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Адрес: город Брянск, проспект Московский, д. 61а, кабинет 5. Телефоны: 8 (4832) 67-03-53, 67-03-61.

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ИСТОЧНИК KP.RU