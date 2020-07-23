2020-07-23T09:04:24+03:00
Общество

В Брянской области автомобильная дорога ушла под воду

В результате происшествия никто не пострадал
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Между деревнями организовали лодочную переправу.Между деревнями организовали лодочную переправу.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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22 июля в Брянской области между деревнями Барановка и Согласие Рогнеденского района затопило два участка грунтовой дороги, связанных деревянным мостом через Десну.

В настоящее время проехать здесь невозможно. Между деревнями организовали лодочную переправу.

Жилые дома поднявшаяся вода не затронула. В результате подтопления никто не пострадал.

Шесть жителей деревни Барановка, в том числе один ребенок, в достаточной мере обеспечены продуктами и топливом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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