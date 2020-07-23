В Брянской области автомобильная дорога ушла под воду
22 июля в Брянской области между деревнями Барановка и Согласие Рогнеденского района затопило два участка грунтовой дороги, связанных деревянным мостом через Десну.
В настоящее время проехать здесь невозможно. Между деревнями организовали лодочную переправу.
Жилые дома поднявшаяся вода не затронула. В результате подтопления никто не пострадал.
Шесть жителей деревни Барановка, в том числе один ребенок, в достаточной мере обеспечены продуктами и топливом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU