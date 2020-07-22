В Брянске поменяют маршруты движения автобусов № 8 и № 11

С обновленным расписанием можно ознакомиться на сайте Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Муниципальный автобус № 11 с 24 июля будет следовать от бульвара Щорса до микрорайона Вокзальный. Он будет проходить по улице Речной в районе железнодорожного вокзала.

Автобус проследует по улицам Калинина, Урицкого, Красноармейской, Авиационной, Объездной, Бежицкой, Ульянова, Брянской Пролетарской Дивизии, 3-го Интернационала, 22-го Съезда КПСС, Литейной и Ново-Советской.

Также продлят маршрут муниципального автобуса № 8. Теперь он будет следовать от бульвара Щорса до улицы Молокова.

С обновленным расписанием можно ознакомиться на сайте Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия, рассказали в пресс-службе мэрии.

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