В Брянске поменяют маршруты движения автобусов № 8 и № 11

С обновленным расписанием можно ознакомиться на сайте Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Муниципальный автобус № 11 с 24 июля будет следовать от бульвара Щорса до микрорайона Вокзальный. Он будет проходить по улице Речной в районе железнодорожного вокзала.
Автобус проследует по улицам Калинина, Урицкого, Красноармейской, Авиационной, Объездной, Бежицкой, Ульянова, Брянской Пролетарской Дивизии, 3-го Интернационала, 22-го Съезда КПСС, Литейной и Ново-Советской.
Также продлят маршрут муниципального автобуса № 8. Теперь он будет следовать от бульвара Щорса до улицы Молокова.
С обновленным расписанием можно ознакомиться на сайте Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия, рассказали в пресс-службе мэрии.
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