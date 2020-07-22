В Брянской области прокурор потребовал сделать освещение и тротуар в городе Сельцо

В Брянской области прокуратура потребовала сделать освещение и тротуар на улице Суворова в поселке Первомайском, входящем в состав города Сельцо.

С жалобой на нарушения безопасности дорожного движения в надзорный орган обратился местный житель. Проведенная проверка подтвердила, что на улице Суворова отсутствуют электрическое освещение и пешеходные дорожки.

В управление автомобильных дорог направили требование устранить выявленные нарушения. Требования прокурора города Сельцо полностью удовлетворены в суде.

Прокуратура проверит фактическое исполнение судебного решения, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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