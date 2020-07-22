22 Июль 2020 2020-07-22T08:15:40+03:00

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В Брянске в торговом центре "Мельница" ночью случилось короткое замыкание. Сообщение о том, что в ТРЦ сработала пожарная сигнализация, поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 2.08 в среду, 22 июля. На улицу Красноармейскую выехали пожарные расчеты по рангу пожара №3. В этом случае на месте при большой площади возгорания могут работать до 10 отделений.

Выяснилось, что в салоне красоты на втором этаже произошло короткое замыкание электрооборудования. Пожара потом не случилось. В торговом центре сработала система автоматического пожаротушения. Ранг пожара №3 не подтвердился, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Напомним, до этого последний пожар в ТРЦ "Мельница" произошел в конце марта прошлого года. Тогда также никто не пострадал.

Кстати, во время пожарных проверок торговому центру разрешили работать после того, как владельцы исправят некоторые недочеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU