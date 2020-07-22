В Клинцах оправдали бывшего мэра города

22 Июль 2020 2020-07-22T07:57:55+03:00

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В брянских Клинцах вынесли оправдательный приговор бывшему мэру города Сергею Евтееву. Экс-чиновника обвиняли в растрате с использованием служебного положения. Но в суде не нашли состава преступления в уголовном деле.

Приговор вынесли 21 июля. Он пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе Клинцовского городского суда.

Напомним, уголовное дело на Сергея Евтеева завели в феврале 2018 года. Его подозревали в растрате одного миллиона рублей. Чиновник заключил муниципальный контракт на ремонт дорог. Деньги перечислили исполнителю. По версии следствия, расценки были завышены.

Это уголовное дело стало уже вторым для бывшего главы городской администрации Клинцов. До этого его осудили за растрату 380 тысяч рублей. Эти деньги он перечислил подрядчику за снос аварийного дома, которые и так снесли два года назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU