В Брянске построят новый детский сад
Дошкольное учреждение сможет принять 270 малышей
Дошкольное учреждение на 270 мест появится на улице Строкина.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске вырыли котлован для нового детского сада. Дошкольное учреждение на 270 мест появится на улице Строкина.
В ближайшие дни строители приступят к организации 530 железобетонных свай. Сейчас конструкции для брянского детсада изготавливают на заводе.
Объект планируют сдать в 2021 году, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU