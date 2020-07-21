В Брянске построят новый детский сад

21 Июль 2020 2020-07-21T18:59:01+03:00

Дошкольное учреждение на 270 мест появится на улице Строкина. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске вырыли котлован для нового детского сада. Дошкольное учреждение на 270 мест появится на улице Строкина.

В ближайшие дни строители приступят к организации 530 железобетонных свай. Сейчас конструкции для брянского детсада изготавливают на заводе.

Объект планируют сдать в 2021 году, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU