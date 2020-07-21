В Брянской области будут судить виновника лесного пожара

21 Июль 2020 2020-07-21T18:47:28+03:00

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В Брянской области рассмотрят дело о лесном пожаре. Жителя Суражского района 1967 года рождения будут судить за уничтожение и повреждение лесных насаждений.

По предварительным данным, в апреле 2020 года в Мглинском лесничестве мужчина не потушил после сжигания остатков деревьев тлеющие костры.

Из-за этого сгорело 5,2 гектаров леса. Причиненный государству ущерб превысил 25 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в мировой судебный участок Мглинского района, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU