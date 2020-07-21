2020-07-21T18:24:21+03:00
Общество

В Брянске заасфальтировали двор по улице Горького

Ремонт идет в рамках программы формирования комфортной городской среды
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске завершается ремонт двора по улице Горького, 62, 64 и улице Трудовой, 2.В Брянске завершается ремонт двора по улице Горького, 62, 64 и улице Трудовой, 2.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске завершается ремонт двора по улице Горького, 62, 64 и улице Трудовой, 2.

Это самая большая дворовая территории, которая будет отремонтирована в этом году по программе формирования комфортной городской среды. Общая площадь объекта – свыше 3 700 квадратных метров.

Здесь уже завершили асфальтирование, расширили парковку, заменили бортовой камень, сделали освещение. Также подготовили под укладку резинового покрытия детские площадки.

В целом ремонт двора выполнен на 75 процентов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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