В Брянске заасфальтировали двор по улице Горького

21 Июль 2020 2020-07-21T18:24:21+03:00

В Брянске завершается ремонт двора по улице Горького, 62, 64 и улице Трудовой, 2. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Изменить размер текста: A A

В Брянске завершается ремонт двора по улице Горького, 62, 64 и улице Трудовой, 2.

Это самая большая дворовая территории, которая будет отремонтирована в этом году по программе формирования комфортной городской среды. Общая площадь объекта – свыше 3 700 квадратных метров.

Здесь уже завершили асфальтирование, расширили парковку, заменили бортовой камень, сделали освещение. Также подготовили под укладку резинового покрытия детские площадки.

В целом ремонт двора выполнен на 75 процентов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU