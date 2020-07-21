В Брянске заасфальтировали двор по улице Горького
В Брянске завершается ремонт двора по улице Горького, 62, 64 и улице Трудовой, 2.
Это самая большая дворовая территории, которая будет отремонтирована в этом году по программе формирования комфортной городской среды. Общая площадь объекта – свыше 3 700 квадратных метров.
Здесь уже завершили асфальтирование, расширили парковку, заменили бортовой камень, сделали освещение. Также подготовили под укладку резинового покрытия детские площадки.
В целом ремонт двора выполнен на 75 процентов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU