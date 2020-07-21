В Брянске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего человека
В Брянске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего молодого человека, страдающего аутизмом. Мужчина 1989 года рождения ушел из дома около четырех часов утра. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже.
Отыскали потерявшегося сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Прапорщик полиции Денис Коростелев и старший сержант полиции Максим Афонькин обнаружили парня на остановке общественного транспорта в Бежице. Его сразу же доставили в отделение полиции для передачи родственникам, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU