2020-07-21T18:36:13+03:00
Общество

В Брянске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего человека

Потерявшийся парень страдает аутизмом
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба управления росгвардии по Брянской области.Фото: Пресс-служба управления росгвардии по Брянской области.
Изменить размер текста:

В Брянске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего молодого человека, страдающего аутизмом. Мужчина 1989 года рождения ушел из дома около четырех часов утра. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже.

Отыскали потерявшегося сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Прапорщик полиции Денис Коростелев и старший сержант полиции Максим Афонькин обнаружили парня на остановке общественного транспорта в Бежице. Его сразу же доставили в отделение полиции для передачи родственникам, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске делают дорогу к новой школе
В Брянске построят новый детский сад
В Брянской области будут судить виновника лесного пожара
Куда деть шины от машины?
В Брянске заасфальтировали двор по улице Горького
В Брянске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего человека
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
Брянский сотрудник транспортной полиции спас человека
В Брянске перегородили проезд на дублере проспекта Московского
Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Брянской области Сергея Калашникова орденом Почета за большой вклад в развитие парламентаризма
22 июля в Брянской области возможно ухудшение погоды
БМЗ отметил 147-летие
В Жуковке водитель мотоблока врезался в легковушку
Житель Брянска зарубил знакомую топором
Больше 150 брянских заключенных сыграли в шахматы
В Брянском лесу обитает 16 видов летучих мышей
Жители Локтя пожаловались на отсутствие уличного освещения