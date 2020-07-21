В Брянске перегородили проезд на дублере проспекта Московского

21 Июль 2020 2020-07-21T17:09:12+03:00

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В Фокинском районе Брянска перегородили проезд по дублеру проспекта Московского. Сферы, через которые не может проехать легковой автомобиль, установили на нечетной стороне. Фотографии опубликовали в социальных сетях.

"Наконец-то! - пишут горожане в комментариях. - Теперь можно будет спокойно пройти, не уворачиваясь от гонщиков".

Местные жители считают, что сквозной проезд по этой дороге не нужен. Тем более на участке нет полноценного тротуара.

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ИСТОЧНИК KP.RU