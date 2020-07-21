2020-07-21T13:12:59+03:00
Общество

В Брянском лесу обитает 16 видов летучих мышей

Изучением рукокрылых занимаются в заповеднике «Брянский лес»
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Брянский специалист продолжит изучать летучих мышей национального парка «Угра» в течение лета.Брянский специалист продолжит изучать летучих мышей национального парка «Угра» в течение лета.Фото: заповедник "Брянский лес"
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В Брянской области насчитывается 16 видов летучих мышей, 14 из них живут на территории заповедника «Брянский лес».

Длительное время на Брянщине были известны только четыре вида летучих мышей. Водяная ночница, рыжая вечерница и гигантская вечерница обитали в заповеднике, а двухцветный кожан – на территории области.

Узнать больше о ночных жителях брянского леса удалось благодаря многолетней работе заместителя директора заповедника, зоолога Елены Ситниковой. С 2003 года она занимается изучением рукокрылых, обитающих на территории Брянской области.

В 2020 году Елена Федоровна провела первый этап мониторинга летучих мышей, живущих в широколиственных лесах Березичского лесничества национального парка «Угра» в Калужской области. У наших соседей до сих пор не проводили подобных исследований. Был только примерный список видового разнообразия рукокрылых.

За несколько дней Елена Ситников подтвердила наличие на территории национального парка пяти видов из имеющегося списка, а также обнаружила ранее неизвестных лесных обитателей: малую вечерницу и малого нетопыря. Брянский специалист продолжит изучать летучих мышей национального парка «Угра» в течение лета. Также не будут приостановлены исследования рукокрылых Брянщины, рассказали в брянском заповеднике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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