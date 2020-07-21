Самогонщицу из Комаричского района оштрафовали на 20 тысяч рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T12:31:47+03:00

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55-летнюю жительницу Комаричского района оштрафовали на 20 тысяч рублей за продажу самогона. Женщина стала фигуранткой уголовного дела.

В суде установили, что ее раньше уже привлекали к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Но 22 апреля она вновь продала самогон жителю Комаричского района.

Приговор женщине пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU