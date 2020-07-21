Самогонщицу из Комаричского района оштрафовали на 20 тысяч рублей
Женщина стала фигуранткой уголовного дела
Изменить размер текста:
55-летнюю жительницу Комаричского района оштрафовали на 20 тысяч рублей за продажу самогона. Женщина стала фигуранткой уголовного дела.
В суде установили, что ее раньше уже привлекали к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Но 22 апреля она вновь продала самогон жителю Комаричского района.
Приговор женщине пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU