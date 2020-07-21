2020-07-21T12:07:58+03:00
Общество

В Брянске улицу 3-го Интернационала расширят за счет заездных карманов

До этого здесь срубили некоторые деревья
Марина АНТОНОВА
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В Бежицком районе Брянска за счет заездных карманов для общественного транспорта расширят улицу 3-го Интернационала. Здесь идет капитальный ремонт дороги. До этого на улице срубили деревья, которые не позволяли сделать карманы.

Автомобилисты будут по-прежнему ехать по двум полосам в одну сторону и по двум - в другую.

На перекрестке с улицей 22-го Съезда КПСС дорожники сделают полосу для поворота направо на улицу 3-го Интернационала. Здесь тоже срубили несколько деревьев, которые мешали ремонту. Дорога по 22-го Съезда также вошла в нацпроект.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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