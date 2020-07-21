Брянский избирком зарегистрировал двух кандидатов на должность губернатора
Избирательная комиссия Брянской области в понедельник, 20 июля, зарегистрировала двух кандидатов на должность губернатора. Ими стали Александр Богомаз и Сергей Курденко.
Действующего главу региона на выбора выдвинула партия "Единая Россия". Сергей Курденко идет на выборы от партии "Справедливая Россия".
Напомним, до этого кандидаты должны были представить в избирком документы для регистрации, в том числе 215 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.
Выборы губернатора Брянской области состоятся 13 сентября 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU