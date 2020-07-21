2020-07-21T10:59:37+03:00
Общество

В Брянской области зарегистрировали 23 новых заболевших коронавирусом

В Брянске на этот раз - ни одного нового случая
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области зарегистрировали 23 новых случаев заболевания коронавирусом. Коэффициент распространения коронавируса продолжает снижаться. На 21 июля он составил ...

За последние сутки выздоровели от новой инфекции 41 человек. Новых смертей не фиксировали.

За 24 часа в регионе провели 323 теста на коронавирус.

На этот раз ни одного заболевшего не зарегистрировали в Брянске. Лидирует по числу вновь зараженных Дубровский район. За сутки коронавирус там подтвердили сразу у шестерых человек.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области зарегистрировали 23 новых заболевших коронавирусом
В Брянске ищут пропавшего 21-летнего Михаила Кузнецова
В Брянске за два дня поймали 18 водителей на незаконно переоборудованных машинах
В Брянске двое мужчин приставили нож к горлу таксиста и отобрали машину
В Брянске из горящей пятиэтажки эвакуировали 13 человек
В Брянске повторно уложили новый асфальт на улице Фокина
В Брянской области почернела вода в реке Ипуть
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту
В Брянской области отремонтировали больше 300 километров автодорог
Брянские лесорубы приняли участие в конкурсе профессионального мастерства
В Брянске стартует сезон бесплатных пешеходных экскурсий
В один клик
В Брянске на «зебре» грузовик насмерть сбил пожилую женщину
В Брянской области с 21 июля откроют дом-музей в Овстуге
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
В Брянске из дома инвалида вынесли компьютерный монитор