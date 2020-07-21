В Брянской области зарегистрировали 23 новых заболевших коронавирусом

21 Июль 2020 2020-07-21T10:59:37+03:00

В Брянске на этот раз - ни одного нового случая

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В Брянской области зарегистрировали 23 новых случаев заболевания коронавирусом. Коэффициент распространения коронавируса продолжает снижаться. На 21 июля он составил ...

За последние сутки выздоровели от новой инфекции 41 человек. Новых смертей не фиксировали.

За 24 часа в регионе провели 323 теста на коронавирус.

На этот раз ни одного заболевшего не зарегистрировали в Брянске. Лидирует по числу вновь зараженных Дубровский район. За сутки коронавирус там подтвердили сразу у шестерых человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU