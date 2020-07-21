21 Июль 2020 2020-07-21T09:42:12+03:00

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В Брянске ищут пропавшего 21-летнего Михаила Кузнецова. Молодой человек ушел из дома в пятницу, 17 июля. С тех пор родные не знают, где он находится. Михаил пропал в Бежицком районе Брянска, сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Приметы Михаила Кузнецова: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, карие глаза. Парень был одет в серую футболку с рисунком квадрат, светло-синие джинсовые шорты, обут в черные резиновые тапки.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU