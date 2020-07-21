2020-07-21T09:20:36+03:00
Происшествия

В Брянске двое мужчин приставили нож к горлу таксиста и отобрали машину

Автомобиль нашли брошенным в лесу
Марина АНТОНОВА
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Фото: "ВНД32 - Взаимопомощь на дорогах Брянск и область".Фото: "ВНД32 - Взаимопомощь на дорогах Брянск и область".
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В Брянске двое мужчин приставили нож к горлу таксисту и отобрали машину. Вечером 19 июля водитель взял двух пассажиров, которые остановили его в переулке Уральском в Фокинском районе. Они требовали довезти их до Мясокомбината, сообщает "Городской".

На развязке Свень-Транспортная водителя выкинули из машины. Злоумышленники уехали на иномарке "Фольксваген Джетта".

Таксист попросил помощи в поиске автомобиля в социальных сетях. Вечером в понедельник, 20 июля, автомобиль нашли. Его бросили неподалеку от развязки на Свень.

На место вызвали сотрудников полиции, пишут в группе "ВНД32" в соцсетях. Они будут искать злоумышленников.

Фото: "ВНД32 - Взаимопомощь на дорогах Брянск и область".

Фото: "ВНД32 - Взаимопомощь на дорогах Брянск и область".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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