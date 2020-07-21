В Брянске повторно уложили новый асфальт на улице Фокина
В Брянске повторно уложили новый асфальт на улице Фокина. Об этом рассказал брянский губернатор на своих официальных страницах в социальных сетях.
"На улице Фокина в Брянске работы по укладке асфальтового покрытия выполнены с браком, - говорит глава региона. - Это недопустимо! Пришлось лично выехать на место и разбираться в ситуации, хотя это прямая обязанность заказчика, в данном случае — городской администрации и технадзора!"
Александр Богомаз был на объекте в пятницу. Верхний слой некачественного асфальта сфрезировали на выходных. На дороге уложили новый слой.
"Бездействие чиновников, которое приводит к таким последствиям, должно быть оценено как неисполнение должностных обязанностей!" - напомнил губернатор.
Но пока все брянские чиновники остаются на своих местах.
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ИСТОЧНИК KP.RU