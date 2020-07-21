2020-07-21T07:59:17+03:00
Общество

В Брянске повторно уложили новый асфальт на улице Фокина

Об этом рассказал брянский губернатор в социальных сетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Александр Богомаз.Фото: vk.com, Александр Богомаз.
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В Брянске повторно уложили новый асфальт на улице Фокина. Об этом рассказал брянский губернатор на своих официальных страницах в социальных сетях.

"На улице Фокина в Брянске работы по укладке асфальтового покрытия выполнены с браком, - говорит глава региона. - Это недопустимо! Пришлось лично выехать на место и разбираться в ситуации, хотя это прямая обязанность заказчика, в данном случае — городской администрации и технадзора!"

Александр Богомаз был на объекте в пятницу. Верхний слой некачественного асфальта сфрезировали на выходных. На дороге уложили новый слой.

"Бездействие чиновников, которое приводит к таким последствиям, должно быть оценено как неисполнение должностных обязанностей!" - напомнил губернатор.

Но пока все брянские чиновники остаются на своих местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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