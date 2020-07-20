2020-07-20T19:17:07+03:00
Общество

В Брянской области почернела вода в реке Ипуть

Жители требуют наказать виновных в загрязнении водоема
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Новозыбковском районе река Ипуть оказалась загрязнена неизвестным веществом. Местные жители жалуются на черный цвет реки и на радужные разводы по поверхности воды. Также новозыбковцы пишут, что прибрежная трава покрылась черным налетом.

В начале июля в Ипуте уже была зафиксирована массовая гибель рыбы. И за две недели ситуация только усугубилась, сообщает сайт БрянскНОВОСТИ.RU

Официальные власти запретили горожанам купаться в водоеме, так как лабораторные исследования проб воды показали наличие вредных веществ. Но причину этого так и не назвали.

Жители пытаются выяснить, что слили в их реку и требуют наказать виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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