В Брянской области почернела вода в реке Ипуть
В Новозыбковском районе река Ипуть оказалась загрязнена неизвестным веществом. Местные жители жалуются на черный цвет реки и на радужные разводы по поверхности воды. Также новозыбковцы пишут, что прибрежная трава покрылась черным налетом.
В начале июля в Ипуте уже была зафиксирована массовая гибель рыбы. И за две недели ситуация только усугубилась, сообщает сайт БрянскНОВОСТИ.RU
Официальные власти запретили горожанам купаться в водоеме, так как лабораторные исследования проб воды показали наличие вредных веществ. Но причину этого так и не назвали.
Жители пытаются выяснить, что слили в их реку и требуют наказать виновных.
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ИСТОЧНИК KP.RU