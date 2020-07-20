2020-07-20T18:08:47+03:00
Общество

В Брянской области отремонтировали больше 300 километров автодорог

Обновляют федеральные трассы и сельские дороги
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области капитально ремонтируют сельские автомобильные дороги по программе комплексного развития сельских территорий.В Брянской области капитально ремонтируют сельские автомобильные дороги по программе комплексного развития сельских территорий.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области капитально ремонтируют сельские автомобильные дороги по программе комплексного развития сельских территорий. Некоторые из этих дорог не видели реконструкции более 40 лет. В настоящее время делают подъезды к населенным пунктам Трубчевского, Унечского, Почепского, Новозыбковского районов.

В целом в 2020 году в регионе по различным программам отремонтируют более 600 километров автодорог. На это направлено свыше 7 миллиардов рублей. На сегодняшний день подрядчики сделали уже больше 300 километров автомобильных дорог, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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