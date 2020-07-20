В Брянске стартует сезон бесплатных пешеходных экскурсий
В Брянске с 25 июля стартует сезон бесплатных пешеходных экскурсий по городу. Первая из них "Портал в начало XX века: по Вокзальной и Парковой" пройдет для пятерых человек. Записываться на прогулку по городу нужно заранее.
С экскурсоводом Ольгой Иосифной Резниковой группа встретится у входа в музей братьев Ткачевых в Бежице. Горожане узнают о пребывании в Брянске последнего русского императора Николая II, о князе Вячеславе Тенишеве и его жене Марии Клавдиевне, где бывали Константин Паустовский и Илья Репин. Экскурсанты побывают в музее братьев Ткачевых.
Во время экскурсии необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: соблюдать дистанцию полтора метра, носить средства индивидуальной защиты.
Записаться на экскурсию можно только на сайте.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU