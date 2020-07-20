2020-07-20T16:14:36+03:00
Общество

В Брянске стартует сезон бесплатных пешеходных экскурсий

Первая из них пройдет 25 июля, записаться на нее смогут только пять человек
Марина АНТОНОВА
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В Брянске с 25 июля стартует сезон бесплатных пешеходных экскурсий по городу. Первая из них "Портал в начало XX века: по Вокзальной и Парковой" пройдет для пятерых человек. Записываться на прогулку по городу нужно заранее.

С экскурсоводом Ольгой Иосифной Резниковой группа встретится у входа в музей братьев Ткачевых в Бежице. Горожане узнают о пребывании в Брянске последнего русского императора Николая II, о князе Вячеславе Тенишеве и его жене Марии Клавдиевне, где бывали Константин Паустовский и Илья Репин. Экскурсанты побывают в музее братьев Ткачевых.

Во время экскурсии необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: соблюдать дистанцию полтора метра, носить средства индивидуальной защиты.

Записаться на экскурсию можно только на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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