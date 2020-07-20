2020-07-20T13:08:34+03:00
Общество

В Брянске из дома инвалида вынесли компьютерный монитор

Преступление произошло прямо на глазах у хозяина
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Бежицком районе Брянска из дома 55-летнего инвалида вынесли монитор. Как рассказал потерпевший, внезапно в его квартиру вошел неизвестный. Он прямо на глазах у хозяина отсоединил от компьютера монитор и вынес его.

Сотрудники полиции задержали 56-летнего жителя Иркутской области. Он объяснил, что от знакомых узнал, что хозяин квартиры не сможет оказать сопротивление, а также имеет привычку не запирать входную дверь. Украденный монитор сибиряк сразу же продал случайному прохожему, а деньги пропил.

В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе. В отношении него возбудили уголовное дело за грабеж. Ему грозит до семи лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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