Брянского уклониста от армии оштрафовали
Молодой человек не явился на призывной пункт
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В Дятьково Брянской области 22-летний местный житель уклонился от армейской службы. Признанный годным молодой человек не пришел в военный комиссариат без уважительных причин.
Юношу признали виновным в уклонении от призыва на службу. По решению суда он должен выплатить штраф. Приговор не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU