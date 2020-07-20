Брянского уклониста от армии оштрафовали

20 Июль 2020 2020-07-20T12:46:36+03:00

Молодой человек не явился на призывной пункт

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В Дятьково Брянской области 22-летний местный житель уклонился от армейской службы. Признанный годным молодой человек не пришел в военный комиссариат без уважительных причин.

Юношу признали виновным в уклонении от призыва на службу. По решению суда он должен выплатить штраф. Приговор не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU