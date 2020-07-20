2020-07-20T12:32:07+03:00
Общество

Брянская прокуратура отреагировала на падение дерева

Аварийное растение должны были срубить еще три года назад
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В июне 2020 года в Клинцах Брянской области около дома № 73 по улице Дзержинского на припаркованный автомобиль упало дерево. Информация об этом появилась в социальных сетях.

В ходе проверки клинцовская прокуратура выяснила, что еще в сентябре 2017 года это дерево было признано аварийным. Его должны были срубить вместе с другими пятью старыми деревьями, создающими опасность.

За три истекших года санитарную вырубку так и не произвели. По данному факту прокуратура внесла представление главе администрации Клинцов, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
В Брянске из дома инвалида вынесли компьютерный монитор
Брянского уклониста от армии оштрафовали
В Брянске собирают подписи за сохранение троллейбусных маршрутов
Брянская прокуратура отреагировала на падение дерева
Брянский фотограф Игорь Шпиленок отправился в Сибирь
Жительница Сельцо лишилась больше миллиона рублей в надежде получить компенсацию
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе
В Трубчевском районе расширят дорогу до семи метров
В Брянской области коронавирус снова подтвердили у 30 человек
В Клинцовском районе покрасили падающую остановку
Брянцы пожаловались на мусор в сквере у автовокзала
В Брянске деревья закатали в асфальт
В лес в Брянске вывезли гору старых покрышек
В Брянске сфотографировали антисанитарию позади ларька с шаурмой
В Брянске ищут пропавшего 31-летнего Владислава Богатырева
В Брянске на озере Орлик сфотографировали зеленую воду
В ДТП в Сельцо пострадали четверо взрослых и двое детей
В Брянске появились подробности изнасилования 13-летнего мальчика
В Брянской области коронавирусом заболели еще 30 человек
После ДТП на Речной в Брянске госпитализировали водителя ВАЗа