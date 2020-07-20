Брянская прокуратура отреагировала на падение дерева

20 Июль 2020 2020-07-20T12:32:07+03:00

Аварийное растение должны были срубить еще три года назад

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В июне 2020 года в Клинцах Брянской области около дома № 73 по улице Дзержинского на припаркованный автомобиль упало дерево. Информация об этом появилась в социальных сетях.

В ходе проверки клинцовская прокуратура выяснила, что еще в сентябре 2017 года это дерево было признано аварийным. Его должны были срубить вместе с другими пятью старыми деревьями, создающими опасность.

За три истекших года санитарную вырубку так и не произвели. По данному факту прокуратура внесла представление главе администрации Клинцов, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU