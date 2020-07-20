2020-07-20T11:43:17+03:00
Общество

В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса

На 20 июля он составил 0,68
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса. На 20 июля он составил 0,68. Это рекордно низкий показатель за последнее время.

Третий день подряд в регионе регистрируют по 30 новых случаев коронавируса в сутки. За последний день выздоровели 34 пациента.

На этот раз Брянск уступил лидерство по количеству заболевших Выгоничскому и Брянскому районам. Там зарегистрировали по шесть и пять новых случаев инфекции соответственно. В Брянске заболели только два человека.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
В Брянске из дома инвалида вынесли компьютерный монитор
Брянского уклониста от армии оштрафовали
В Брянске собирают подписи за сохранение троллейбусных маршрутов
Брянская прокуратура отреагировала на падение дерева
Брянский фотограф Игорь Шпиленок отправился в Сибирь
Жительница Сельцо лишилась больше миллиона рублей в надежде получить компенсацию
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе
В Трубчевском районе расширят дорогу до семи метров
В Брянской области коронавирус снова подтвердили у 30 человек
В Клинцовском районе покрасили падающую остановку
Брянцы пожаловались на мусор в сквере у автовокзала
В Брянске деревья закатали в асфальт
В лес в Брянске вывезли гору старых покрышек
В Брянске сфотографировали антисанитарию позади ларька с шаурмой
В Брянске ищут пропавшего 31-летнего Владислава Богатырева
В Брянске на озере Орлик сфотографировали зеленую воду
В ДТП в Сельцо пострадали четверо взрослых и двое детей
В Брянске появились подробности изнасилования 13-летнего мальчика
В Брянской области коронавирусом заболели еще 30 человек
После ДТП на Речной в Брянске госпитализировали водителя ВАЗа