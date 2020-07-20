В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса. На 20 июля он составил 0,68. Это рекордно низкий показатель за последнее время.
Третий день подряд в регионе регистрируют по 30 новых случаев коронавируса в сутки. За последний день выздоровели 34 пациента.
На этот раз Брянск уступил лидерство по количеству заболевших Выгоничскому и Брянскому районам. Там зарегистрировали по шесть и пять новых случаев инфекции соответственно. В Брянске заболели только два человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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