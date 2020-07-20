В Трубчевском районе расширят дорогу до семи метров

20 Июль 2020 2020-07-20T11:20:13+03:00

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В Трубчевском районе до семи метров расширят дорогу Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Мошки. Реконструкция идут на участке больше девяти километров, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области. На трех километрах дороги заменят асфальт.

Старое покрытие частично сняли. Дорожники укладывают слои из песка и щебня. На других участках сфрезировали старый асфальт. В населенных пунктах Юрово и Плюсково сделают тротуары и установят новые остановки.

Тот же подрядчик ремонтирует дорогу Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Ломакино. Здесь почти доделали выравнивающий и верхний слои покрытия. Более прямыми стали два крутых поворота. В населенном пункте Андреевск дорогу расширили и сделали на ней тротуары, которых там никогда не было. Протяженность участка, на котором пройдет ремонт, – 5,5 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU