Брянцы пожаловались на мусор в сквере у автовокзала
Жители Брянска пожаловались на разбросанный мусор в сквере напротив автовокзала. Фотографии с доказательствами опубликовали пользователи в социальных сетях в воскресенье, 19 июля.
На снимках - пустые бутылки, бумажные пакеты из фаст-фуда на дорожках сквера. Некоторые урны переполнены.
Горожане винят в беспорядке отдыхающих в сквере людей и коммунальные службы, которые не следят за чистотой. Кстати, похожая картина в воскресенье была во многих скверах и дворах Брянска. Судя по всему, мусор на выходных в общественных местах не убирали.
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ИСТОЧНИК KP.RU