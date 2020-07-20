Брянцы пожаловались на мусор в сквере у автовокзала

20 Июль 2020 2020-07-20T09:37:16+03:00

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Жители Брянска пожаловались на разбросанный мусор в сквере напротив автовокзала. Фотографии с доказательствами опубликовали пользователи в социальных сетях в воскресенье, 19 июля.

На снимках - пустые бутылки, бумажные пакеты из фаст-фуда на дорожках сквера. Некоторые урны переполнены.

Горожане винят в беспорядке отдыхающих в сквере людей и коммунальные службы, которые не следят за чистотой. Кстати, похожая картина в воскресенье была во многих скверах и дворах Брянска. Судя по всему, мусор на выходных в общественных местах не убирали.

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ИСТОЧНИК KP.RU