2020-07-20T07:29:54+03:00
Общество

В Брянске деревья закатали в асфальт

Оригинальные идеи дорожников сфотографировали пользователи
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Бежицком районе Брянска растущие тополя закатали в асфальт, не оставив возле ствола участка земли. Фотографии в районе остановки "Молодежная" сделали в воскресенье, 19 июля.

Снимки комментируют пользователи в социальных сетях. Они отмечают, что дереву ничего не угрожает. А вот асфальт просуществует в этом месте недолго - его разорвет корнями.

Горожане задаются вопросом, рационально ли используют бюджетные деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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