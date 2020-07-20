В Брянске деревья закатали в асфальт
Оригинальные идеи дорожников сфотографировали пользователи
Фото: "Типичный Брянск".
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В Бежицком районе Брянска растущие тополя закатали в асфальт, не оставив возле ствола участка земли. Фотографии в районе остановки "Молодежная" сделали в воскресенье, 19 июля.
Снимки комментируют пользователи в социальных сетях. Они отмечают, что дереву ничего не угрожает. А вот асфальт просуществует в этом месте недолго - его разорвет корнями.
Горожане задаются вопросом, рационально ли используют бюджетные деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU