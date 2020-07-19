19 Июль 2020 2020-07-19T18:45:30+03:00

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В Брянске сфотографировали антисанитарию позади ларька с шаурмой. Он находится на автовокзале. На снимках - грязь, ржавые конструкции, тазики и другие емкости, в том числе для приготовления пищи, находятся под открытым небом. Хотя видно, что работники в перчатках.

Автор снимков предостерег горожан покупать что-нибудь в этом ларьке. Но пользователи отметили, что недавно ели шаурму, и с ними ничего плохого не случилось.

Жители Брянска надеются, что органы муниципального контроля или Роспотребнадзора проведут проверку заведения общепита.

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ИСТОЧНИК KP.RU