В Брянске на озере Орлик сфотографировали зеленую воду

19 Июль 2020 2020-07-19T13:50:16+03:00

В водоеме никто не купается

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В Брянске на озере Орлик-5 сфотографировали зеленую воду. В водоеме никто не купается. Вода "зацвела" слишком рано.

Это связано с тем, что в регионе установилась жаркая погода. К тому же, июнь и июль бьют рекорды по количеству осадков.

Реки и озера в Брянской области выходили из берегов. Поднимется уровень водоемов и в конце июля.

Пользователи пишут, что в соседнем озере, Орлике-4, вода чище.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в брянских водоемах этим летом. Пробы воды в каждом пятом случае не соответствует нормам по химическим показателям.

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ИСТОЧНИК KP.RU