В Брянске на озере Орлик сфотографировали зеленую воду
В Брянске на озере Орлик-5 сфотографировали зеленую воду. В водоеме никто не купается. Вода "зацвела" слишком рано.
Это связано с тем, что в регионе установилась жаркая погода. К тому же, июнь и июль бьют рекорды по количеству осадков.
Реки и озера в Брянской области выходили из берегов. Поднимется уровень водоемов и в конце июля.
Пользователи пишут, что в соседнем озере, Орлике-4, вода чище.
Роспотребнадзор не рекомендует купаться в брянских водоемах этим летом. Пробы воды в каждом пятом случае не соответствует нормам по химическим показателям.
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ИСТОЧНИК KP.RU