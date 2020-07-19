В Брянске появились подробности изнасилования 13-летнего мальчика
В Брянске появились подробности изнасилования 13-летнего мальчика. О них рассказали в социальных сетях. Напомним, правоохранители ситуацию не комментируют.
По словам пользователей, преступление совершила группа несовершеннолетних. Подросткам по 16-17 лет. Их было несколько человек. Все происходящее они снимали на видео.
Потерпевшему мальчику оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.
О преступлении стало известно накануне. Его совершили в Советском районе Брянска в середине июля. Правоохранители расследуют уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU