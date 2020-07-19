2020-07-19T11:35:59+03:00
Происшествия

В Брянске появились подробности изнасилования 13-летнего мальчика

По неподтвержденным данным, преступление совершила группа несовершеннолетних
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске появились подробности изнасилования 13-летнего мальчика. О них рассказали в социальных сетях. Напомним, правоохранители ситуацию не комментируют.

По словам пользователей, преступление совершила группа несовершеннолетних. Подросткам по 16-17 лет. Их было несколько человек. Все происходящее они снимали на видео.

Потерпевшему мальчику оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

О преступлении стало известно накануне. Его совершили в Советском районе Брянска в середине июля. Правоохранители расследуют уголовное дело.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске на озере Орлик сфотографировали зеленую воду
В ДТП в Сельцо пострадали четверо взрослых и двое детей
В Брянске появились подробности изнасилования 13-летнего мальчика
В Брянской области коронавирусом заболели еще 30 человек
После ДТП на Речной в Брянске госпитализировали водителя ВАЗа
В страшном ДТП в Сельцо ранены несколько человек
В Брянске затопило дорогу между Ковшовкой и Ходаринкой
В Брянске на Речной столкнулись две легковушки
В Брянске после ДТП умер 37-летний преподаватель БГТУ
На улице Бежицкой в Брянске доделали тротуары
На ремонт очистных в Брянске нужно три миллиарда рублей
После ремонта на улице Щукина в Брянске дождевая вода уходит на частную территорию
В Брянске изнасиловали 13-летнего мальчика
В Брянской области зарегистрировали 30 новых случаев коронавируса
Сергей Калашников: В Брянской области люди ответственно подошли к режиму самоизоляции
В Брянске на Новостройке понизят напор воды
В Карачеве ушел из жизни 35-летний депутат
В центре Брянска вновь горел заброшенный дом
Брянский губернатор предложил уволить заместителя мэра Сергея Хоменкова
Брянский коммунист Андрей Архицкий представил документы в избирком
В Брянске задержали двух местных жителей за пропаганду наркотиков
С заботой об экологии
В Брянской области торговца контрафактной продукцией приговорили к двум годам
Трех жителей Брянска задержали по подозрению в убийстве
Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в ВТБ Онлайн