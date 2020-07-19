2020-07-19T11:02:31+03:00
Общество

В Брянской области коронавирусом заболели еще 30 человек

Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области в воскресенье, 19 июля, коронавирус подтвердили еще у 30 человек. Общее число заболевших 7038. За последние сутки выздоровели 49 пациентов. За 24 часа выполнили 1406 тестов. Количество исследований, которые провели в регионе за все время эпидемии, превысило 100 тысяч.

Как обычно, больше всего заболевших в Брянске - 12 человек. Еще один человек заболел в Брянской области из другого региона.

Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться. В воскресенье он составил 0,73.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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