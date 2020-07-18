В Брянске на Речной столкнулись две легковушки

18 Июль 2020 2020-07-18T20:12:23+03:00

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В Брянске на улице Речной столкнулись "Рено Логан" и ВАЗ. Автоавария случилась возле поворота на озеро ДСК в субботу, 18 июля. Фотографии ДТП опубликовали пользователи в социальных сетях.

Жигули разбиты полностью. Пользователи пишут, что их водитель и пассажир были пьяными. Автомобилиста забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Вторая машина получила гораздо меньшие повреждения. О пострадавших в ней не сообщают.

Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU