В Брянске на Речной столкнулись две легковушки
В Брянске на улице Речной столкнулись "Рено Логан" и ВАЗ. Автоавария случилась возле поворота на озеро ДСК в субботу, 18 июля. Фотографии ДТП опубликовали пользователи в социальных сетях.
Жигули разбиты полностью. Пользователи пишут, что их водитель и пассажир были пьяными. Автомобилиста забрали в больницу в тяжелом состоянии.
Вторая машина получила гораздо меньшие повреждения. О пострадавших в ней не сообщают.
Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU