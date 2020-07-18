2020-07-18T18:53:18+03:00
Происшествия

В Брянске после ДТП умер 37-летний преподаватель БГТУ

Автоавария случилась 12 июля в Бежице
Марина АНТОНОВА
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В Брянске на 38-м году жизни после ДТП умер преподаватель Брянского государственного технического университета Евгений Леонов. Об этом сообщают на сайте вуза.

Автоавария случилась 12 июля около восьми часов утра на улице Мира в Бежицком районе. Водитель "Фольксваген Тигуан" ехал со стороны улицы Молодой Гвардии в сторону Почтовой и врезался в дерево. Водителя с тяжелыми травмами госпитализировали. 17 июля он скончался.

Евгений Алексеевич когда-то был студентом вуза, потом стал преподавать в нем. Прошел путь до кандидата наук, доцента кафедры «Компьютерные технологии и системы», куратора и одного из основателей специальности «Информационно-аналитические системы безопасности».

Фото: БГТУ.

Фото: БГТУ.

Коллеги вспоминают Евгения Леонова как добросовестного и трудолюбивого преподавателя. Его уважали студенты.

С Евгением Леоновым простятся 19 июля в 10.00 в дома №74 на улице Гончарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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