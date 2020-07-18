2020-07-18T10:38:34+03:00
Общество

В Карачеве ушел из жизни 35-летний депутат

С Сергеем Жуковым простятся 18 июля
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, В Карачеве.ру.Фото: vk.com, В Карачеве.ру.
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В брянском городе Карачев ушел из жизни 35-летний депутат и предприниматель Сергей Жучков. Он умер 16 июля, сообщают в социальных сетях.

Сергей Жучков родился 7 июня 1985 года в Карачеве. В 34 года стал депутатом городского Совета по одномандатному избирательному округу № 4. Успел проработать депутатом около года. За это время проявил себя как человек, неравнодушный к проблемам других людей.

У Сергея Жучкова остались двое маленьких детей. Жители Караева выражают соболезнования семье Сергея.

С Сергеем Жуковым просятся в субботу, 18 июля, в прощальном зале на улице Ленина. Начало гражданской панихиды в 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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