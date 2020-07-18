Брянский коммунист Андрей Архицкий представил документы в избирком

18 Июль 2020 2020-07-18T09:17:41+03:00

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Брянский коммунист Андрей Архицкий в пятницу, 17 июля, подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Ему удалось собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов. После выдвижения кандидата на выборы претендент должен собрать 215 подписей в 24 муниципальный районах и городских округах, сообщают в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Андрея Архицкого на выборы губернатора выдвинуло брянское отделение КПРФ. Сначала сообщили, что от КПРФ на выборы пойдет Сергей Крылов. Но он отказался.

Документы на регистрацию в избирком Брянской области подали также Дмитрий Корнилов от партии "Гражданская платформа", Александр Богомаз от "Единой России", Сергей Курденко от "Справедливой России" и Сергей Чернышов от «Казачьей партии Российской Федерации».

Выбора губернатора Брянской области состоятся 13 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU