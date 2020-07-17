2020-07-17T17:58:52+03:00
Общество

С заботой об экологии

Сегодня в АО «Чистая планета» побывали учащиеся 11-ой брянской школы.
Андрей БЕЛОВ
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Фото: АО «Чистая планета».Фото: АО «Чистая планета».
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Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области в рамках реализации своего проекта «Чистая планета - детям!» продолжает заниматься экологическим просвещением подрастающего поколения.

Сегодня в АО «Чистая планета» побывали учащиеся 11-ой брянской школы. Ребята занимаются изучением вопросов экологии, работают над созданием проектов и принимают участие во всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена». Старшеклассники встретились с руководителем экологической службы регоператора Татьяной Николаевной Корытиной, которая рассказала о деятельности компании, необходимости реформы чистоты в нашей стране и ответила на вопросы гостей.

- Наша просветительская работа с детьми и подростками – важная составляющая экологического воспитания жителей Брянщины. Для нас важно, чтобы школьники знали и понимали, как нужно обращаться с отходами, зачем нужно разделять мусор и какие полезные фракции можно использовать для переработки, а не отправлять на захоронение на полигоне. От того, как будут относиться к окружающей среде наши дети, зависит экология нашего края и здоровье каждого из нас, - прокомментировала Татьяна Корытина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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